Mulheres atacam homem que se masturbou num autocarro

Um grupo de mulheres agrediu um homem que se masturbou num autocarro em Praia Grande, São Paulo, Brasil. O homem foi transportado para o hospital, detido e, entretanto, colocado em liberdade.

Segundo a Imprensa brasileira, o homem, de 30 anos, começou a olhar fixamente para uma mulher no autocarro, tirou as calças e sentou-se ao seu lado a masturbar-se. A vítima gritou e tentou sair do lugar e acabou por ser socorrida por um conjunto de mulheres que viajavam no mesmo veículo. O homem foi espancado.

Enquanto isso, o motorista parou o autocarro e todos aguardaram a chegada da Polícia. O suspeito foi encaminhado para o hospital, com vários ferimentos consistentes com agressões e, mais tarde, detido. Apesar do historial de atos obscenos em público, vai responder ao processo em liberdade.

Ninguém apresentou queixa das agressões, nem foram identificadas as mulheres que o atacaram.