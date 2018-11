Mulheres democratas despem-se em campanha de voto contra republicanos

Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

"Grab Them By The Ballot", ou em português "Agarre-as pela cédula [de voto]", é o lema de uma campanha dos democratas para angariar votos para as eleições de 6 de novembro nos EUA, fazendo alusão a uma famosa expressão do presidente Donald Trump.

Dez mulheres despiram-se para uma sessão fotográfica para apelar ao voto e foi até criada uma página de Facebook para o efeito.

Dawn Robertson, de 48 anos, organizou a sessão com mulheres de diferentes tamanhos, sexualidades e etnias, seguindo as revelações do movimento "Me Too" e a nomeação de Brett Kavanaugh como juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

As modelos, que a licenciada em Direito em Harvard encontrou nas redes sociais, incluem uma mulher latina, uma mulher transexual, uma sobrevivente de um sequestro e uma mulher grávida.

Melodi Blackbird, 44 anos, Susan Lipkin, 65 anos, Gina Carerra, 56 anos, Tara Beach, 34 anos, Alexandra Martin, 31 anos, Nyla Smith, 22 anos, Gina Higgins, 37 anos, Courtney Blasius, 31 anos, uma mulher transexual identificada pelo nome "Z", 28 anos, e Robertson posaram nuas com boletins de voto colocados à frente dos órgãos genitais.

A campanha "Grab Them by the Ballot" foi criada para pedir às pessoas que votem pelos democratas nas eleições legislativas intercalares que se realizam na próxima terça-feira e que decidem a totalidade dos lugares da Câmara dos Representantes e um terço dos do Senado.