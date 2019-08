Músico francês morto por urso na Canadá

Hoje às 18:10 Facebook

Julien Gauthier, 44 anos, estava numa expedição no Canadá para gravar sons da natureza, que depois iria usar nas suas músicas, quando foi atacado mortalmente por um urso.

O músico francês estava a viajar com uma bióloga, Camille Toscani, numa expedição no noroeste do Canadá, região pouco povoada, a gravar sons para o seu trabalho. Os dois estavam a planear viajar de Fort Providence para Inuvik, duas cidades separadas por mais de 1.600 quilómetros de selva, em 30 dias.

Camille disse ao jornal francês "Le Parisien" que. enquanto estavam no acampamento, durante a noite, o urso entrou e arrastou Julien para longe, na madrugada de quinta-feira da semana passada.

A polícia canadiana disse que recebeu um pedido de ajuda da bióloga, assim que ela conseguiu localizar outro grupo no local, mas devido ao mau tempo a recuperação do corpo de Julien foi adiada até o dia seguinte. As autoridades não identificaram o tipo de urso envolvido no incidente, mas disseram que dois ursos, um urso pardo e um urso preto, foram mortos na semana passada como parte da investigação. Os animais foram levados para testes para determinar se ambos foram responsáveis pelo ataque.

Apesar do número de ursos na região, ataques a pessoas são raros. Megan Wohlberg, porta-voz da "Natural Resources Canada", disse que houve apenas quatro ataques mortais contra pessoas nos territórios do noroeste do país nos últimos 20 anos.

Vários amigos prestaram homenagem a Julien Gauthier nas redes sociais. Marc Feldman, da Orquestra Sinfónica da Bretanha, escreveu na página do Facebook: "A obra dele foi fiel ao espírito curioso e humilde diante o vasto poder e beleza da natureza. Antes de tudo, ele queria transmitir com a música o seu amor e respeito pela natureza".