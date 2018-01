"Não me deixes morrer", rapariga salva de violador partilhando localização via telemóvel

Hoje às 11:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem de 21 anos viveu um verdadeiro filme de terror, depois de ter sido atacada e raptada por um homem quando saía de um supermercado, nos EUA.

Jail Gladden, de 21 anos, foi raptada e abusada sexualmente por um homem que a atacou com uma faca no parque de estacionamento de um supermercado, em Atlanta. O caso remonta a setembro, mas com a divulgação das imagens de segurança, a jovem concedeu uma entrevista ao site "BuzzFeed".

Nas imagens é possível ver Timothy Wilson, de 28 anos, a forçar a rapariga, apontando-lhe uma faca, a entrar no próprio carro. Depois de assumir o controlo do veículo, foi até uma igreja abandonada onde a violou.

Após o ataque, Wilson tentou assaltar um posto de combustível e viajou até ao estado do Michigan, que fica a mais de mil quilómetros de Atlanta.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A situação já de si terrível poderia ter sido muito mais grave. Apesar do risco de vida que corria, Jaila teve a coragem de pedir o telemóvel de volta ao homem, com o pretexto de o ajudar a encontrar uma bomba de gasolina.

Com o telemóvel na sua posse, a estudante universitária enviou uma mensagem para o namorado, Tamir Bryant , com a localização.

"Era a coisa mais lógica a fazer", disse.

O rapaz, que estava a dormir quando recebeu a mensagem, começou por estranhar a localização da namorada, mas depois de lhe ter dito que tinha sido raptada, alertou a polícia.

Entretanto, no carro, Wilson retirou o telemóvel de Jaila e forçou-a a entrar na bagageira, para depois tentar assaltar um posto de combustível. A tentativa de assalto não correu como esperado e o homem decidiu procurar uma alternativa.

Depois de o ter convencido a entregar-lhe o telemóvel, Jaila voltou a contactar o namorado, informando-o de que Wilson estava armado com uma faca. Já na esquadra, Tamir foi avisado pela namorado sobre modelo do carro e a polícia ativou um alerta.

"Não me deixes morrer", foi a última mensagem enviada pela jovem ao companheiro.

Assim que a polícia descobriu o carro onde Jaila seguia, Wilson entrou em pânico e embateu contra vários carros, acabando por fugir. Só dez horas depois foi detido pela polícia.

"O que teria acontecido se ela não me tivesse enviado a localização?", questionou o namorado. A jovem, que tenciona ser terapeuta ocupacional, diz que apenas deu a entrevista como um alerta para a falta de segurança no parque de estacionamento.