A NASA batizou, informalmente, uma pedra encontrada em Marte como "Rolling Stones Rock", em homenagem à banda de Mick Jagger. O nome do agrupamento de rock aparecerá nos mapas de trabalho do planeta vermelho.

A "InSight" é uma sonda que estuda o interior do Marte e grava, pela primeira vez, os terremotos que acontecem no planeta vermelho. Segundo um comunicado da NASA, quando a nave aterrou, em novembro, os propulsores fizeram uma pequena rocha rolar sobre a superfície. A pedra, ligeiramente maior que uma bola de golfe (5,5 cm de diâmetro e 2,4 cm de altura), foi fotografada pela sonda e o movimento não ficou esquecido pelos cientistas.

Aproveitando o trocadilho (rolling que significa rolar e stone que significa pedra), os pesquisadores do "Jet Propulsion Laboratory" (JPL) da agência espacial optaram por batizar, informalmente, a pedra com o nome do grupo formado por Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts.

"O nome "Rolling Stones" é perfeito", disse Lori Glaze, diretora da Divisão de Ciência Planetária da NASA em Washington.

O ator Robert Downey Jr. foi o porta-voz do batismo informal, que aconteceu durante um concerto da banda britânica realizado no Rose Bowl de Pasadena, nos EUA, perto do centro da NASA onde se dirigem as missões de exploração robótica, como a "InSight".

Os quatro elementos da banda ficaram encantados com a homenagem espacial: "Este é definitivamente um marco na nossa história. Um grande agradecimento a todos na NASA por o terem tornado realidade".

É comum os cientistas que trabalham com naves batizarem rochas, crateras e outros elementos geográficos com nomes não oficiais, mas a tarefa de designar nomes científicos oficiais corresponde à União Astronómica Internacional, que também é responsável pela nomenclatura de cometas e novos corpos celestes descobertos.