NASA lança nova missão para mapear o interior de Marte

04 Maio 2018 às 17:07 Facebook

Twitter

É já este sábado que a NASA dá início a uma nova missão espacial, desta vez com destino a Marte. A missão, denominada Insight, tem chegada prevista a Marte a 26 de novembro.

A Insight pretende descobrir mais sobre o planeta, nomeadamente no que diz respeito às características da crosta e do núcleo, assim como medir possíveis atividades sísmicas. "O objetivo da Insight é nada menos do que perceber melhor o nascimento da Terra", afirma Bruce Banerdt, investigador principal.

Com um investimento de 813 milhões de dólares, o equipamento tem um conjunto de instrumentos, como um sismógrafo, que ajudará a concretizar os objetivos estipulados e a "mapear o interior do planeta". É composta também por duas antenas que permitem localizar a posição exata da sonda, para que os cientistas possam monitorizar e registar toda a atividade em Marte.

A Insight poderá trazer novas informações sobre a formação, não só de Marte, mas também de todos os outros planetas. É estudada ainda a alta possibilidade de se descobrir, por fim, o mistério do "pequeno" crescimento de Marte, um planeta menos denso e com metade da largura da Terra.

No entanto, para que todos estes objetivos possam ser alcançados, a sonda precisa de chegar a Marte, um destino onde apenas 40% das missões de qualquer agência espacial foram bem sucedidas. "Quando chegar a Marte e estabelecermos comunicação com a sonda, estou confiante de que conseguiremos informações importantes não só para a missão mas também para a ciência", disse Banerdt.