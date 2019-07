NASA vai usar vulcão dos Capelinhos para treinar exploração em Marte

Hoje às 16:26 Facebook

A NASA vai usar o vulcão dos Capelinhos, nos Açores, para treinar a exploração da paisagem de Marte e perceber como evoluiu nos últimos milhões de anos.

A expedição, que ainda não tem data marcada mas que acontecerá "em breve", levará cientistas da NASA, do Reino Unido e de Portugal a estudar o vulcão da ilha do Faial que nasceu do mar no final dos anos 50, em condições muito semelhantes às que se terão verificado em Marte "há mil milhões de anos".

"Quando Marte tinha mares e lagos, vulcões entraram em erupção nas águas e produziram relevo como o que vemos nos Capelinhos, que erodiu na presença de água persistente. Depois, as águas secaram. O clima de Marte mudou e hoje só temos os esqueletos fantasmagóricos dessa paisagem, preservada nas rochas", disse James Garvin em entrevista à Lusa à margem da Global Exploration Summit, que começou hoje em Lisboa.

James Garvin, que dirigiu o departamento científico da NASA entre 2004 e 2005, afirmou que os Açores são "um laboratório especial" só comparável a mais dois locais da Terra, um na Islândia, outro em Tonga, com vulcões de erupção recente em meio aquático, com "água e lava a interagirem de forma dinâmica".

"Sítios como esses, quentes, húmidos e com atividade térmica, seriam bons para surgir vida microbial", disse.

Na próxima expedição aos Capelinhos, os cientistas olharão para a paisagem em terra e do ar, usando 'drones', em preparação para a próxima fase da exploração.

"Voltaremos lá para ver se podemos usar [o vulcão] como caso de estudo para o nosso 'helicóptero marciano', que enviaremos com a missão Mars Rover em 2020", que incluirá um veículo da NASA e outro da Agência Espacial Europeia.

Garvin explicou que "algumas coisas nos Capelinhos acontecem muito depressa numa escala menor, algumas numa escala maior" e que a expedição terá resultados úteis para as compreender na Terra.

"Vemos as maiores a acontecer do espaço e observamos nós próprios as mais pequenas. Depois, juntamos matematicamente as duas e podemos criar modelos para como o vulcão dos Capelinhos evoluirá à medida que o ambiente muda e o nível do mar sobe", acrescentou.

Comparando os dados recolhidos há 25 com os atuais, será possível ter "um registo dos últimos sessenta anos de erosão no oceano Atlântico" em torno da ilha.