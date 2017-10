NATO anuncia cimeira para julho de 2018 em Bruxelas

Hoje às 15:26 Facebook

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa), Jens Stoltenberg, anunciou que a sua próxima cimeira vai decorrer em julho do próximo ano, novamente em Bruxelas.

"Tenho o prazer de anunciar que a próxima cimeira da NATO terá lugar a 11 e 12 de julho de 2018, em Bruxelas", anunciou, Stoltengerg, esta sexta-feira, em comunicado.

Para além do reforço dos "laços entre a Europa e a América do Norte", a agenda dos trabalhos abordará ainda o esforço que a NATO faz para dar resposta "à evolução das ameaças".

O secretário-geral da organização lembrou que esta "está a levar a cabo o maior reforço da defesa coletiva numa geração", sublinhando que os grupos táticos multinacionais continuam "plenamente operacionais a Leste" e que a presença na região do Mar Negro foi reforçada.

A luta contra o terrorismo continua a marcar a agenda dos aliados, nomeadamente a cooperação com países e organizações parceiros.

Stoltenberg manifestou-se ainda satisfeito pelo facto de a próxima cimeira já ter lugar na nova sede da NATO, em Bruxelas, que foi formalmente inaugurada, mas não utilizada na última reunião de líderes aliados, em 25 de maio.