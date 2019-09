Navio em chamas na Califórnia com dezenas de pessoas a bordo

Hoje às 14:31 Facebook

A Guarda Costeira dos EUA está a responder a um pedido de ajuda de um navio ao largo da Ilha de Santa Cruz, na Califórnia, que estará em chamas. Mais de 30 pessoas estariam a bordo.

Segundo as últimas informações disponibilizadas pela Guarda Costeira, a tripulação do navio foi retirada do local, um com ferimentos ligeiros, mas as operações continuam para salvar os passageiros. Os Bombeiros de Santa Cruz disseram a uma televisão local que 34 pessoas terão morrido, mas a informação não foi confirmada oficialmente.