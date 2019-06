Navios de guerra da Rússia e EUA quase colidem no Mar da China

Hoje às 16:10 Facebook

Um navio de guerra russo e um norte-americano quase colidiram, esta sexta-feira, no Mar da China, com o exército de cada lado a culpar o outro pelo incidente.

"No sudeste do Mar da China Oriental (...), o cruzador USS Chancellorsville subitamente mudou de rota e intercetou o caminho do contratorpedeiro russo Almirante Vinogradov a apenas 50 metros do navio", informou o gabinete de comunicação da Frota do Pacífico (contingente da Marinha da Rússia estacionada no Oceano Pacífico), citado pelas agências de imprensa do país.

"Para evitar a colisão, a tripulação do almirante Vinogradov teve que fazer uma manobra de emergência", explicou o exército russo, acrescentando que foi emitida uma mensagem de protesto ao navio americano e destacando "a natureza inadmissível dessas ações".

Do lado norte-americano, a Sétima Frota dos Estados Unidos (divisão designada para operar na região oeste do Oceano Pacífico e no Oceano Índico) acusou o navio russo de ter realizado uma "manobra perigosa" e "não profissional".

"O Chancellorsville estava a recuperar o seu helicóptero em rota e velocidade estável quando o navio russo manobrou", chegando muito perto do cruzador americano. "Esta ação perigosa forçou o Chancellorsville a manobrar", esclareceu o exército norte-americano, citado pela agência AFP.