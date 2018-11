Negociador da UE informa que ainda não há acordo sobre o Brexit

Hoje às 12:09 Facebook

O principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, informou os 27 Estados-membros de que ainda não foi alcançado um acordo para a saída do Reino Unido do bloco comunitário, apesar de intensos esforços negociais.

"Michel Barnier explicou que prosseguem os intensos esforços negociais, mas que um acordo ainda não foi alcançado. Há pontos essenciais que permanecem em discussão, em particular a solução para evitar uma fronteira rígida entre a Irlanda e a Irlanda do Norte", pode ler-se na nota do Conselho dos Assuntos Gerais.

Os ministros e secretários de Estado dos Assuntos Europeus, reunidos esta segunda-feira em Bruxelas, insistiram que é necessário continuar a trabalhar para antecipar "qualquer cenário".

"Nesta fase final das negociações, os ministros demonstraram novamente que estão determinados a manter a união dos 27. Reiterámos a nossa confiança no negociador e apoiamos os seus esforços para continuar a trabalhar num acordo", disse o ministro austríaco para a União Europeia, Gernot Blümel.