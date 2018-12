Nem aliens, nem fantasmas. Nova Iorque é surpreendida por explosão elétrica

Hoje às 09:41 Facebook

"Os aliens estão a atacar o Empire State Building?", a pergunta foi feita por um habitante de Nova Iorque, surpreendido pelas luzes azuis que aclararam a cidade na madrugada desta sexta-feira. Mas há uma explicação mais normal para o evento. Uma explosão elétrica.

Luzes azuis no horizonte. As imagens, dignas de um filme de ficção científica, tornaram-se virais nas redes sociais depois de vários habitantes de Nova Iorque terem acordado surpreendidos com um cenário inesperado. A explicação é, contudo, bem mais natural. Resultam de uma explosão numa estação elétrica próxima do centro da cidade que nunca dorme. O incidente deixou às escuras dezenas de bairros da cidade.

Habituados a verem a cidade como parte de cenários de filmes em que a Terra é atacada por extraterrestres, as redes sociais foram o espelho da surpresa dos nova-iorquinos.

As primeiras publicações davam conta de um eventual ataque alienígena. Houve até uma utilizadora da rede social Twitter que sugeriu, de forma irónica, que se chamasse os "Caça-Fantasmas".

As comparações com a luz branca que sai das chaminés do Vaticano também não se fizeram esperar, com alguns utilizadores a questionarem se a cidade não teria eleito um novo Papa.

Também através das redes sociais, as autoridades daquela cidade acalmaram os residentes explicando que as luzes resultavam de uma explosão elétrica. "Não há feridos, nem incêndios e não há provas de atividade extraterrestre", explicou a polícia de Nova Iorque no Twitter.

Apesar da animação provocada pelo incidente, a explosão em Queens causou vários constrangimentos no aeroporto La Guardia.