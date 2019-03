Hoje às 12:05 Facebook

Nenhuma solução foi identificada para resolver o impasse do Brexit, admitiu esta quarta-feira o porta-voz da Comissão Europeia, após a conclusão de uma nova ronda de negociações, descrita como difícil, entre Bruxelas e Londres.

"Michel Barnier esteve presente na reunião [do colégio] e informou os comissários de que, apesar das conversações decorrerem numa atmosfera construtiva, as discussões têm sido difíceis. Nenhuma solução foi identificada neste momento que seja consistente com o acordo de saída e com o protocolo [de salvaguarda] para a Irlanda e a Irlanda do Norte", declarou Margaritis Schinas.

O principal porta-voz da Comissão Europeia, que falava na conferência de imprensa posterior à reunião semanal do colégio de comissários, reiterou ainda que o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, acordado em novembro entre Bruxelas e Londres, não será reaberto.