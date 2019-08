Neta de Robert F. Kennedy encontrada morta em casa após overdose

Hoje às 10:30 Facebook

Saoirse Kennedy Hill, 22 anos, filha de Courtney Kennedy Hill e neta de Robert F. Kennedy, foi encontrada morta, na tarde de quinta-feira, depois de sofrer uma overdose, no complexo da família em Hyannis Port, Massachusetts, EUA.

Segundo o jornal norte-americano "The New York Times", a jovem estava no complexo onde a avó, Ethel Kennedy, vive, quando os meios de emergência foram chamados, na quinta-feira à tarde. Saoirse foi levada para o Cape Cod Hospital, em Hyannis, onde foi declarada morta, revelaram amigos da família.

"Os nossos corações estão despedaçados pela perda da nossa querida Saoirse", disse a família Kennedy em comunicado, citado pelo mesmo jornal. "A sua vida foi repleta de esperança, promessas e amor".

No comunicado pode ler-se ainda uma frase de Ethel Kennedy, 91 anos, viúva de Robert F. Kennedy: "O mundo está um pouco menos bonito hoje".

As autoridades emitiram uma declaração a confirmar uma morte na propriedade dos Kennedy, mas não divulgaram a identidade da vítima ou a causa.

"Ao início da tarde, a polícia de Barnstable foi chamada a uma residência na avenida Marchant, no porto de Hyannis, para registar uma morte", disse Tara Miltimore, da promotoria do distrito de Cape and Islands. "O assunto continua a ser investigado pela polícia de Barnstable, bem como por detetives da polícia do Estado".

Luta contra a depressão

Ainda de acordo com o "The New York Times", Saoirse tinha escrito sobre a sua luta contra a depressão e doenças mentais no jornal estudantil da Deerfield Academy, uma escola preparatória particular em Massachusetts, em 2016. "A depressão começou na escola secundária e estará comigo para o resto vida", escreveu a jovem, na altura com 19 anos, antes de se matricular na Universidade de Boston, onde iniciou um curso em comunicação e onde era vice-presidente dos estudantes democratas.

Saoirse descreveu "profundos surtos de tristeza que pareciam uma pedra pesada no peito".

A neta de Kennedy passou parte da infância na Irlanda e muitas vezes disse ter orgulho na sua herança e nome irlandês, que significa "liberdade". O pai, Paul Michael Hill, é um dos quatro Guildford, que foram falsamente acusados ​​de envolvimento em atentados do Exército Republicano Irlandês (IRA). Paul ficou preso durante 15 anos até a sua condenação ser anulada. Casou com Courtney Kennedy pouco depois da libertação, em 1993, mas a relação terminou em 2006.

A "maldição" dos Kennedy

A morte de Saoirse junta-se a uma série de tragédias que criou a ideia de uma maldição da família Kennedy. O presidente Kennedy e o senador Robert F. Kennedy foram assassinados. O irmão Joseph P. Kennedy Jr. foi morto na Segunda Guerra Mundial e a irmã Kathleen Cavendish morreu num acidente de avião em 1948. O filho do presidente, John F. Kennedy Jr., morreu em 1999 quando o avião em que estava caiu no Oceano Atlântico. A mulher e a cunhada estavam a bordo e também morreram.

Vários outros membros da família Kennedy morreram jovens ou em acidentes, incluindo o tio de Anthony Kennedy Hill, David Anthony Kennedy, que lutou contra o vício em álcool e drogas e foi encontrado morto em 1984 num hotel em Palm Beach, Flórida.