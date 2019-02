Netanyahu cria comunicação via net para se "livrar das mentiras das notícias"

Hoje às 00:26 Facebook

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, está a promover um "webcast" (transmissão em vídeo pela internet) semanal, para se "livrar das mentiras das notícias", antes das eleições legislativas de abril.

Em mensagem vídeo partilhada nas redes sociais no sábado, Netanyahu adiantou que o 'webcast' vai "apenas cobrir a realidade" e que ele próprio "vai continuar a garantir que seja [de forma] positiva".

O "webcast" vai ser lançado no domingo na página do partido de Netanyahu, o Likud, na rede social Facebook.

O primeiro-ministro parece ter seguido o exemplo do 'Real News Update', um 'webcast' semanal na Facebook, animado pela nora do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para contrabalançar o que o Governo norte-americano considera comunicação social oposicionista.

Na gravação divulgada, Netanyahu minimizou as investigações policiais à alegada corrupção em que ele próprio estará envolvido.

Desde há muito que Netanyahu tem uma relação conflituosa com a comunicação social, que acusa, juntamente com a polícia e os procuradores, de fazerem uma "caça às bruxas" para o expulsarem do cargo.

Ao contrário, Netanyahu tem tido uma relação próxima com Trump. No domingo, o seu partido Likud colocou um grande cartaz, numa das fachadas de um edifício em Jerusalém, com os dois homens juntos. A legenda dizia: "Netanyahu. Um campeonato diferente".