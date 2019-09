Netanyahu promete anexar parte do Vale do Jordão se vencer eleições

Hoje às 17:26 Facebook

O primeiro-ministro israelita prometeu anexar a parte do Vale do Jordão que faz parte do territórios ocupados da Cisjordânia.

Numa promessa que agradará à direita no país, Benjamin Netanyahu garantiu que irá impor a "soberania de Israel no Vale do Jordão e norte do Mar Morto", revela a BBC. Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967, mas não anexou o território.

A 17 de setembro os israelitas são chamados às urnas pela segunda vez em menos de seis meses e Netanyahu, o primeiro-ministro que ocupa o cargo há mais tempo na história do país, procura a reeleição.