Netanyahu pediu a Obama para dar parte do Sinai aos palestinianos

Hoje às 09:14, atualizado às 09:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro israelita pediu em 2014 a Barack Obama que convencesse o Egito a dar parte do Sinai para o futuro Estado palestiniano, e anexar a Israel boa parte da Cisjordânia.

O jornal israelita "Haaretz", que avançou a notícia, cita quatro fontes oficiais da época em Washington, que falaram sob a condição de anonimato. O Gabinete de Benjamin Netanyahu negou a informação, que coincide, porém, com outras publicadas nos últimos meses sobre essa possibilidade e a de ser incluída no plano de paz que a administração de Donald Trump está a preparar.

A ideia, apresentada em várias ocasiões por Netanyahu ao então Presidente Barack Obama e ao ex- secretário de Estado John Kerry, era que os Estados Unidos convencessem o Presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sissi, a doar parte da terra no norte da península do Sinai.

Essa terra seria unida à Faixa de Gaza para compensar a perda de território na Cisjordânia, onde colonatos judaicos passariam a fazer parte de Israel, de acordo com o diário.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Contudo, Washington concluiu que nem o Cairo, nem os palestinianos estavam dispostos a aceitar essa solução, referiu o "Haaretz".

Em dezembro, o jornal norte-americano "New York Times" publicou detalhes do plano de paz que a Casa Branca está a delinear e assinalou que a Arábia Saudita teria apresentado essa possibilidade ao Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas.