Neto de Osama bin Laden morreu em ataque aéreo

Um neto de Osama bin Laden foi morto durante um ataque aéreo numa zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

Osama bin Hamza bin Laden, de 12 anos, morreu algures durante o ano passado, segundo noticia o jornal paquistanês Hindustan Times, que teve acesso a uma carta do pai do menor.

"Consolamos-te a ti e a nós com o martírio deste herói, neto da bravura, nosso filho Osama", lê-se na carta com o título "Carta do xeque guerreiro Hamza bin Laden", filho mais velho de Osama bin Laden e pai do menor morto.

"Que Alá tenha piedade dele", lê-se, ainda, na carta, que incluiu uma foto do menor, neto de Osama e filho de Hamza bin Laden, por muitos considerado como herdeiro da al Qaeda e filho mais velho do antigo líder daquela associação terrorista, alegadamente batido por forças dos EUA a 2 de maio de 2011.