Nevão recorde na Pensilvânia

Erie, cidade do Estado norte-americano da Pensilvânia, está a registar um nevão recorde: 1,39 metros de altura de neve em 30 horas. E continua a nevar.

O dia de Natal fica marcado por um forte nevão na Pensilvânia que surpreendeu os habitantes de Erie. A população desta cidade acordou na terça-feira com 1,39 metros de neve à porta, quando as previsões para dezembro e janeiro em conjunto apontavam para 1,44 metros.

Segundo os serviços meteorológicos, nevou mais em 30 horas do que em qualquer período de 13 dias desde 1890.

As autoridades declararam estado de emergência e alertaram os condutores que as estradas estão "perigosas e bloqueadas", com inúmeras vias encerradas.

Esta quarta-feira as previsões indicam que vai continuar a nevar.