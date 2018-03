Neve e ventos fortes fazem vítimas mortais e paralisam Europa

Ontem às 23:19 Facebook

O mau tempo que se faz sentir em toda a Europa provocou, esta quinta-feira, mais mortes, levou ao encerramento de aeroportos em países como a Escócia, Suíça, França e Irlanda e deixou centenas de veículos bloqueados nas estradas.

A neve pesada e os ventos fortes interromperam todos os voos no aeroporto de Dublin, com as autoridades a preverem que dificilmente retomarão até sábado, segundo um balanço feito pela Associated Press.

Os meteorologistas anunciaram esta tarde que um novo temporal está a provocar tempestades de neve, ventos de 100 quilómetros por hora, chuva gelada e tempestades na Irlanda, sudoeste da Inglaterra e País de Gales.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, pediu às pessoas que regressassem a casa às 16:00 e que lá permaneçam até a tempestade ter passado. A bolsa de valores irlandesa fechou ao meio-dia e não abrirá na sexta-feira.

"O risco para a vida e integridade física devido às condições climáticas severas não devem ser subestimados", disse Varadkar.

A Organização Mundial da Saúde alertou que o clima frio apresenta riscos especiais para pessoas vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crónicas ou deficiências.

Os meios de comunicação social suecos informaram que uma mulher que tinha deixado a sua casa num centro de abrigo com a sua filha e filho, de idades entre 8 e 9 anos, foi declarada morta no hospital depois de encontrada numa floresta. A filha estava nos cuidados intensivos e o filho foi encontrado são e salvo, na quarta-feira à tarde, quando as temperaturas na região atingiram cerca de -10ºC.

Na Dinamarca, a polícia informou que uma mulher de 84 anos com demência foi a segunda pessoa a morrer no país por causa do clima frio. A mulher saiu de casa na quarta-feira à noite e foi encontrada hoje num parque em Roskilde, a oeste de Copenhaga.

O mau tempo provocou o caos nos transportes em vários pontos da Europa. O aeroporto de Genebra fechou depois de a cidade suíça ter sido coberta por 13 centímetros de neve durante um período de três horas no início do dia.

A neve também fechou os aeroportos de Glasgow e Edimburgo, na Escócia, e houve cancelamentos em Heathrow e noutros aeroportos da Grã-Bretanha. Também aeroportos nas cidades francesas do sul de Montpellier e da estância balnear de Biarritz foram afetados.

Na região de Paris, cerca de duas dúzias de funcionários enfrentaram as temperaturas frias durante uma noite ao ar livre para chamarem a atenção para a situação dos sem-abrigo, depois de pelo menos 13 terem morrido de exposição às baixas temperaturas desde 01 de janeiro.

Centenas de automobilistas ficaram presos nos seus carros durante a noite na Escócia e as autoridades disseram que todos, exceto os trabalhadores dos serviços de emergência, devem evitar as estradas.

Segundo a polícia no condado de Lincolnshire, no leste da Inglaterra, a maioria das estradas está intransitável, com 60 centímetros de neve nas áreas rurais.

No sul de França, cerca de 2 mil carros foram bloqueados nas estradas da região de Herault, onde a neve e as máquinas para a remover são extremamente raros.

Já na Suécia, a Administração dos Transportes disse que as pessoas deveriam pensar duas vezes antes de levar os seus carros para fora em áreas afetadas por fortes nevões.

O governo da Macedónia, entretanto, exortou os empregadores a deixarem as mulheres grávidas e as pessoas com mais de 60 anos a ficarem em casa e a darem especial atenção aos trabalhadores da construção devido aos riscos de congelamento. A temperatura na Macedónia caiu hoje para -18ºC perto da fronteira com a Bulgária.