Nevou no deserto do Sahara

Hoje às 14:16, atualizado às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A vaga de frio que afetou nos últimos dias os EUA e Espanha chegou ao norte de África. As cores avermelhadas e acastanhadas habituais do deserto do Sahara foram substituídas por um manto branco de neve

As montanhas do Sahara cobriram-se de branco, segundo o The Telegraph. As imagens do fenómeno que se debateu sobre Ain Sefra, localizada a quase mil metros do nível do mar e cercada pela Cordilheira do Atlas, foram capturadas por diversas pessoas que se encontravam na cidade.

Os moradores de Ain Sefra, cidade conhecida por ser o "portão do deserto" ficaram surpreendidos ao ver as tradicionais montanhas vermelhas e castanhas do Sahara cobertas de gelo e neve.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Ficamos muito surpreendidos quando acordamos e vimos neve. Esta manteve-se durante o dia de domingo e começou a derreter por volta de 5h da tarde", contou o fotógrafo amador, Karim Bouchetata.

Trata-se de um acontecimento causado pela alta pressão na Europa. O ar frio subiu e foi deslocado para o Norte de África e, consequentemente, para o deserto do Sahara.

A cidade de Ain Sefra não estava preparada para receber este fenómeno, e teve dificuldade em resolver o problema do gelo nas estradas e nos carros, uma vez que a temperatura da cidade costuma rondar uma média de 16 graus Celsius em janeiro.

A Life Science classificou o nevão como sendo um dos sete fenómenos mais raros do mundo, estando este no topo da lista.