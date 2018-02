Nicolás Maduro pede a Donald Trump que avance para o diálogo

Hoje às 09:19 Facebook

Twitter

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu, esta terça-feira, ao homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, que estabeleça um diálogo.

"Fez campanha promovendo a não-intromissão nos assuntos internos de outros países. Chegou o momento de cumprir e mudar a sua agenda de pressão para uma de diálogo, diálogo em Caracas ou Washington? Hora e lugar e lá estarei", escreveu Nicolás Maduro na rede social Twitter.

Os Estados Unidos consideram Maduro "um ditador" e, nos últimos meses, aprovaram sanções económicas contra altos funcionários do regime e contra a petrolífera estatal PDVSA, através das quais proibiram "negociações sobre novas dívidas e capital".

A União Europeia aprovou, em janeiro deste ano, sanções contra sete altos funcionários do Governo de Maduro, além do embargo de armas e do veto ao material que poderia ser usado para "repressão interna" na Venezuela.

Caracas defendeu que todas estas ações obedecem a um plano de pressão de Washington para retirar Maduro do poder.