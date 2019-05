Nigel Farage "atacado" com batido durante ação de campanha

Hoje às 18:17 Facebook

O líder do Partido Brexit, Nigel Farage, foi atingido com um batido quando fazia campanha nas ruas de Newcastle (nordeste de Inglaterra), no mais recente de uma série de "ataques" semelhantes a políticos no Reino Unido.

Farage foi atingido em cheio por um homem, de 32 anos, que foi imediatamente algemado e detido.

O "atacante", Paul Crowther, disse que lançou o copo de batido de banana e caramelo salgado em protesto pelo discurso "colérico e racista" de Farage.

O político atribuiu a responsabilidade pelo ataque aos defensores da permanência do Reino Unido na União Europeia (UE), escrevendo na rede social Twitter: "Lamentavelmente, alguns 'remainers' [partidários da permanência na UE] radicalizaram-se ao ponto de tornar impossível uma campanha normal".

O Partido Brexit lidera as sondagens para as eleições para o Parlamento Europeu, que se realizam a 23 de maio no Reino Unido.

Os batidos e outras bebidas açucaradas tornaram-se uma arma política nas últimas semanas no Reino Unido, tendo-se registado vários "ataques" contra políticos, especialmente de extrema-direita.

Na semana passada, um restaurante McDonald's em Edimburgo (Escócia) disse ter recebido instruções da polícia para não vender batidos durante um comício do Partido Brexit.

Em resposta, a cadeia concorrente Burger King escreveu no Twitter: "Queridos escoceses, estamos a vender batidos durante todo o fim de semana. Divirtam-se".