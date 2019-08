Ninguém sabe de Marina. Famosa "youtuber" desaparecida há 10 dias

Hoje às 15:29 Facebook

As autoridades britânicas lançaram um apelo para encontrar a "youtuber" Marina Joyce, desaparecida há 10 dias.

A jovem, de 22 anos, foi vista pela última vez na casa da família na zona norte de Londres, no passado dia 31 de julho. De acordo com a BBC, a polícia iniciou uma investigação com o objetivo de encontrar a jovem.

Na sexta-feira, o seu namorado, Brandon Mehmed, publicou uma mensagem no Instagram, dando conta de que a rapariga estava bem. Ainda assim, à "Radio 1", a polícia de Londres confirmou que a jovem ainda é considerada desaparecida. Também a ONG "Missing People", conhecida por ser a Linha Nacional de Ajuda para Pessoas Desaparecidas, fez um apelo para o desaparecimento da jovem.

Com mais de 286 mil seguidores no Instagram e dois milhões no YouTube, Joyce tem uma comunidade de seguidores atenta que tem replicado os apelos para as possíveis informações sobre o seu paradeiro.

Já em 2016, Marina foi notícia, depois de ter publicado uma mensagem no Twitter que levantou rumores de que poderia estar a ser controlada pelo Estado Islâmico. O caso obrigou à intervenção da polícia.