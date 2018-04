No Brasil, é a Polícia que vai lutar contra as notícias falsas

Ivo Neto Hoje às 15:52 Facebook

Receio de que eleições de outubro repitam alegadas interferências das presidenciais de 2016 nos EUA levou à criação de brigada especial

O acesso ilegítimo a dados de milhões de utilizadores do Facebook pode ter ajudado Donald Trump a ganhar as eleições nos EUA. Com receio que o mesmo aconteça nas eleições de outubro, no Brasil constituiu-se uma equipa, liderada pela Polícia Federal, para combater as notícias falsas."

A experiência internacional, com o Brexit em Inglaterra e a vitória de Donald Trump nos EUA levantou a necessidade de nos anteciparmos e criar um grupo de trabalho na Polícia Federal para combater as notícias falsas", explica ao JN Eugénio Ricas, principal responsável pela equipa que, desde janeiro, tenta identificar fontes de notícias falsas na Internet.

Apesar de estar na alçada das forças federais, o grupo de trabalho inclui agentes de várias forças policiais. Sem adiantar o número de pessoas envolvidas, "por questões de segurança", revela: "São polícias de várias áreas. Desde a polícia federal, ao crime cibernético e agentes que trabalham nos serviços de informação nacionais".

60% dos cariocas receberam notícias falsas sobre Marielle Franco

Os dados de 2017 demonstram que só no Brasil são mais de 130 milhões os utilizadores do Facebook. Segundo a equipa do "We are social", que se dedica à análise de redes sociais, o país apenas é ultrapassado pelos EUA e pela Índia no que toca a contas naquela rede. A mais recente polémica envolvendo a consultora eleitoral digital Cambridge Analytica e a empresa de Mark Zuckerberg, que juntos terão ajudado Donald Trump a vencer as eleições de 2016, é mais um alerta sobre a forma como as redes sociais podem influenciar as eleições.

Democracia penalizada

"As redes permitem uma difusão muito rápida de informação. A partir do momento em que um conteúdo falso entra no sistema tem potencial para alcançar um grande número de pessoas e condicionar a decisão dos cidadãos", alerta o agente da Polícia Federal.

Mas não é só a partir da experiência internacional que o Brasil sentiu a necessidade de combater as notícias falsas. Até porque o empresário Cristiano Coutinho Caldas, do estado de Espírito Santo, ficou conhecido como a primeira pessoa a ser julgada por publicar notícias falsas.

Cabe às autoridades decidir o que são notícias falsas. Mas com base em quê?

Em 2014, criou um site semelhante ao da "Gazeta", um dos jornais brasileiros mais lidos na Internet, para publicar notícias falsas favorecendo um candidato ao governo estadual. Em março, foi condenado a prestar serviços comunitários. "O grande risco é que aconteça uma interferência no processo democrático eleitoral nas eleições de outubro e que os resultados sejam baseados em experiências falsas. Tudo isto afeta a democracia".

Mais recentemente, nos dias seguintes à morte de Marielle Franco, circularam na rede várias notícias falsas sobre a vereadora de 38 anos. O instituto Data Folha avança mesmo que 60% dos cariocas receberam notícias falsas sobre a ativista assassinada a tiro. A mais partilhada dizia que a mulher tinha sido casada com um traficante de droga.

Polarização alarmante

A destituição de Dilma Rousseff, concluído em agosto de 2016, marcou o início de um processo de clivagem na sociedade brasileira. Direita e Esquerda batem-se nas redes sociais. Para Francisco Conrado, investigador brasileiro do MODA, um grupo de trabalho da Universidade do Minho que analisa redes sociais, a polarização que se vive no Twitter e no Facebook é um ponto de alarme. "As notícias falsas têm sido uma das principais armas de arremesso contra a Oposição".

Do seu lado, Rachel Mourão, investigadora do estado do Amazonas que trabalha na universidade norte-americana do Michigan, lembra as semelhanças entre o Brasil e os EUA. "Os candidatos brasileiros, tal como Trump, também apelam ao populismo e têm uma fase muito grande e apaixonada, que agregam multidões nas redes sociais".

Sobre a intervenção da Polícia nas notícias falsas, Conrado lembra os riscos de uma eventual "caça às bruxas". "O próprio instrumento de verificação pode ser um instrumento político. Cabe às autoridades decidir o que são notícias falsas. Mas com base em quê?".

Rachel Mourão também tem dúvidas sobre a eficiência desta força policial. "Para além do que acontece no Facebook e no Twitter, não nos podemos esquecer do papel que o WhatsApp, que funciona em rede fechada, tem no Brasil. Vai ser difícil dimensionar o impacto nestas redes", avisa. "O nosso objetivo é que não exista qualquer controlo da comunicação. A polícia só pode atuar quando a linha da verdade for ultrapassada", responde Eugénio Ricas.