No campo de John Segredo os que nada tinham perderam tudo

Campo de acomodação abriga 4130 vítimas do ciclone Idai em situação muito precária. Estão pior do que os sírios, diz médico espanhol.

Ali tudo é feito no chão: a comida, a dormida, a espera, até a esperança está ao nível basilar do chão - e o chão é escuro, sujo, esfacelado e polvoroso. É isso que fazem no meio do descampado - e da canícula de 30 graus com 80% de pesada humidade - as 826 famílias, num total de 4130 pessoas, desalojadas das suas casas devido às cheias e à chuva do ciclone Idai de 14 de março e que vivem faz hoje 23 dias no precário Centro de Acomodação de John Segredo, distrito de Nhamatanda, província de Sofala. Há agora 129 mil deslocados na Beira, espalhados por 131 Centros de Acomodação - e o de John Segredo será dos mais despossuídos.

Cozinham no chão: paus de bambu na fogueira, três pedras a suster a caçarola torta, e cozinham papas de farinha de milho com água ou arroz com arroz que depois comem no chão, pernas surradas cruzadas, pés enodoados. A maioria não usa sapatos, as crianças nem chinelos têm, só pezinhos grossos da sujidão.