"Noiva" do Estado Islâmico que perdeu três filhos quer voltar para casa

Shamima Begum foi uma das três jovens britânicas a fugir de Londres, em 2015, para se juntar ao autoproclamado "Estado Islâmico", na Síria. Agora, diz que odeia a organização terrorista e quer voltar para casa.

Bethnal Green tinha 15 anos quando trocou o nome e escolheu aliar-se ao grupo radical. Passou a ser Shamima Begum, uma das "noivas do 'Estado Islâmico'", para o qual recrutava outras mulheres. Agora com 19, depois de ter visto três filhos morrer, mostra-se arrependida do percurso que traçou, diz que não está mentalmente sã e pede para ser ouvida num tribunal do Reino Unido.

Em entrevista a um tabloide britânico, que a foi encontrar num centro de acolhimento de refugiados na Síria, contou que precisa de acompanhamento psicológico. Embora admita que sejam dados apoios psicológicos noutros campos, garante que, onde está, isso não existe. "A minha saúde física está boa, ainda sou jovem e não fico doente. Esse não é o meu problema. Mas mentalmente estou muito mal. Preciso de terapia para lidar com a minha dor. É tão difícil! Perdi todos os meus filhos."

Perdeu o marido, que está preso não sabe onde. Perdeu a cidadania britânica, que lhe foi retirada, em fevereiro, pelo secretário do Interior britânico em funções na altura, Sajid Javid. E perdeu os amigos.

"Nenhuma das pessoas com quem vivo aqui sabe o que vivi. Não são como as minhas amigas do colégio [as duas que fugiram consigo do Reino Unido], com quem podia sempre falar. Não percebem aquilo pelo que passei", contou. Shamima, que divide a tenda em que vive com uma canadiana 30 anos mais velha, tem na televisão a única escapatória para o resto do mundo e a melhor forma de passar o tempo. Isso e ouvir música pop.

A adolescente, que se recusou a ser fotografada durante a entrevista, trocou o longo véu preto que usava há alguns meses, por um hijab de cor ameixa. O piercing no nariz e o batom subtil nos lábios fazem crer que terá mudado de ideologias.