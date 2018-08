Noivo pede o divórcio 15 minutos depois do casamento

24 Maio 2018 às 15:31 Facebook

Um casamento durou menos de 15 minutos devido a um desentendimento entre o noivo e o sogro, que queria receber o dote da filha no momento.

De acordo com o jornal "Gulf News", do Dubai, o homem combinou com o pai da noiva que iria pagar 100 mil dirrãs (equivalente a 23257 euros) pelo casamento.

O acordo dos dois homens estabelecia que o noivo deveria pagar ao sogro 50 mil dirrãs (11628 euros) durante a assinatura do contrato de casamento e o restante valor quando saíssem do tribunal.

O noivo pagou ao pai da noiva o valor combinado no momento da assinatura. Quando saíram do tribunal, o sogro pediu o valor que faltava. O homem disse que precisava de ir ao carro buscar o dinheiro. Impaciente, o pai da noiva insistiu que o genro lhe pagasse imediatamente ou que enviasse um parente para ir buscar o valor restante ao veículo.

Segundo o advogado responsável pelo caso, foi nesta altura que o noivo, sentindo-se "insultado e humilhado", cancelou o casamento no momento.