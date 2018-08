Noivos celebram casamento de luxo e vão embora sem pagar

25 Maio 2018 às 14:34 Facebook

Um casamento celebrado no início do mês em Viveiro, Galiza, resultou num pesadelo para os organizadores do copo de água, depois de os noivos terem ido embora deixando uma conta de mais de oito mil euros por pagar.

De acordo com o jornal galego "La Voz de Galicia", a festa começou às 18 horas da tarde do dia nove de maio e terminou ao amanhecer do dia seguinte. Cerca de 200 convidados participaram na cerimónia cigana romena, na qual a noiva estrelou, exibindo um vestido com cristais Swarovski esculpidos.

Gravado do começo ao fim por uma equipa de filmagem, a cerimónia foi animada por por Nicolae Guta, um dos cantores mais famosos do género manele, estilo de música balcânico. O serviço de catering incluíu filetes de pescada e costeletas de porco, refrigerantes, vinho e uísque.

Parte da conta já tinha sido paga antecipadamente: 500 euros em março, 700 em abril e 300 no início deste mês.

Tudo corria bem até que, no final da festa, o irmão do noivo, que contratou o serviço, disse à organização que voltaria no dia seguinte para entregar os 8266 euros que faltavam - parte da conta já tinha sido paga antecipadamente -, uma vez que o pai não estava em condições para pagar. Não só não voltou, como também desapareceu.

O caso foi denunciado às autoridades esta quarta-feira. A Polícia Nacional de Viveiro pediu a cooperação internacional para localizar o irmão do noivo por alegada fraude de 8266 euros.