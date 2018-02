Nora de Trump hospitalizada após abrir envelope com pó branco

Ontem às 18:49 Facebook

Twitter

A nora do presidente dos EUA, Vanessa Trump, foi hospitalizada esta segunda-feira depois de ter aberto um envelope que continha um pó branco, substância inofensiva que está ainda por identificar.

Segundo a Fox News, o envelope era destinado a Donald Trump Jr., filho mais velho de Donald Trump. Vanessa, que abriu a correspondência do marido, e outras duas outras pessoas que estavam presentes foram descontaminadas no local por uma equipa de bombeiros e transportadas para um hospital de Nova Iorque, por precaução.

Segundo a BBC, que cita a polícia nova-iorquina, a substância é inofensiva e não provocou qualquer alteração no organismo de nenhuma das três pessoas que estiveram em contacto com a mesma.

Vanessa Trump, que estava no apartamento onde reside, em Manhattan, terá ligado para o 911 (equivalente ao 112) depois de, durante a manhã, ter aberto a carta, que tinha o marido como destinatário. De acordo com a agência de notícias Associated Press, que cita as autoridades, a nora do presidente norte-americano ter-se-á sentido indisposta, nomeadamente com tosse e náuseas.

Apesar de as autoridades já terem descartado qualquer perigo neste incidente, o alerta é justificado por situações do passado. Em 2011, depois do 11 de setembro, envelopes com a substância causadora do carbúnculo (doença infecciosa altamente letal) foram enviados para gabinetes de governantes, matando cinco pessoas.

A ocorrência está a ser investigada pelos Serviços Secretos e por gentes da polícia de Nova Iorque.