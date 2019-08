Nora Quoirin, a jovem inglesa que desapareceu de resort de luxo na Malásia

Hoje às 10:05 Facebook

As autoridades da Malásia procuram há três dias uma adolescente inglesa de 15 anos que desapareceu de um resort de luxo, numa zona de selva na costa oeste do país. Ao terceiro dia de buscas, a Polícia mobilizou um helicóptero e cães pisteiros.

Foi no domingo de manhã que a família de Nora Quoirin deu conta do desaparecimento da adolescente do quarto de hotel, no resort Dusun, no sul do Estado de Negeri Sembilan. De acordo com a Polícia, não existem, até ao momento, indícios de crime.

O chefe da Polícia local, Mohamad Nor Marzukee Besar, afirmou que as equipas de resgate bateram as áreas em redor do empreendimento até à madrugada de hoje, mas não encontraram nenhuma pista que ajudasse perceber o que aconteceu com a adolescente.

A operação envolveu mais de 150 pessoas e foi retomada esta manhã, com a mobilização de um helicóptero e cães pisteiros, numa busca expandida à densa selva daquela região.

O Dusun, que lançou um apelo nas redes sociais, é um resort de quatro hectares, localizado a 800 metros acima do nível do mar, ao lado da Reserva Florestal de Berembun, zona de mato com mais de 1600 hectares. O complexo turístico tem capacidade para receber 20 pessoas em sete casas. Fica a uma hora, de carro, do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, principal aeroporto do país.