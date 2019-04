Notícia sobre pedófilo com 119 palavras é a mais partilhada deste ano

JN Hoje às 17:13 Facebook

"Os Rangers do Texas dizem que um homem suspeito de tráfico humano e crimes contra crianças pode estar escondido na área de Waco, e pedem a nossa ajuda para localizá-lo". Assim começa aquela que é, até ao momento, a notícia mais partilhada no Facebook este ano.

A 27 de janeiro, num domingo que se previa calmo, um jornalista de 32 anos de um grupo de estações de rádio locais do Estado do Texas, EUA, publicava a notícia "Suspected Human Trafficker, Child Predator May Be in Our Area" - "suspeito de tráfico humano, predador infantil pode estar na nossa área", em português -, no site da rádio "US 105 FM New Country".

O que aquele jornalista não sabia era que a história que acabara de escrever seria a mais partilhada no Facebook este ano. Pelo menos até agora.

De acordo com dados do CrowdTangle fornecidos pelo Facebook, a história de Aaron Savage sobre o pedófilo suspeito teve mais de 50 mil partilhas apenas na publicação original, na página da "US 105 FM", que tem pouco mais de 7000 seguidores. Em poucos dias, a notícia começou a ser partilhada por página muito maiores, como a do Departamento de Polícia de Longview (28 mil seguidores), com 16 mil partilhas, "Donald Trump Republic 2016" (69 mil seguidores), com mais de 2000 partilhas, e "Good Times With Trump 2016-2024" (160 mil seguidores), com 2600 partilhas.

Durante o mês de fevereiro, ganhou ainda mais força em cada vez mais páginas de diferentes tipos, como a da cantora de R&B Sarahi Allende (294 mil seguidores), com 80 partilhas, e até num grupo público, Truckers Wall of Shame (mais de 100 mil pessoas), também com 80 partilhas.

No entanto, a história não obteve apenas as tradicionais partilhas, em que os utilizadores republicam a notícia para amigos e familiares, mas também conseguiu um grande número de comentários, em que identificam outras pessoas conhecidas para as alertar para o perigo.

Um título alarmante e sem local definido

Segundo a revista norte-americana Slate, a notícia já acumulou ao todo mais de 800 mil partilhas no Facebook, nas seis semanas após a publicação da história. É quase o dobro do número de partilhas de qualquer outro conteúdo em inglês publicado este ano.

É difícil perceber como é que aquela notícia em particular se tornou viral nas redes, mas tudo indica - suspeita a revista Slate - que possa ter a ver com o facto de o título ser simultaneamente alarmante e geograficamente ambíguo: "Suspeito de tráfico humano, predador infantil pode estar na nossa área".

Ainda mais curioso é o facto de a notícia da rádio "US 105 FM New Country" ter sido repescada de um outro site, da emissora de televisão local KWTX News 10, com a qual a rede "KTEM NewsRadio" tem uma parceria. Porém, a história com o título "Texas Rangers search here for felony human trafficking suspect" - "Rangers do Texas procuram aqui por suspeito de tráfico humano" - pareceu a Aaron Savage que merecia outro ângulo. "Precisava de ser apresentado ao público de qualquer forma", disse o jornalista em entrevista à Slate.

A história era sobre a fuga de Issac-John Bernard Collins, 31 anos, procurado pelas autoridades por sequestro agravado, tráfico de pessoas e abuso sexual de uma criança. O caso não foi manchete, mas as alegações eram perturbadoras e a polícia do Texas tinha motivos para acreditar que Collins estava escondido na área de Waco.

"[A notícia] simplesmente disparou", contou Savage, que gere os dados de tráfego das histórias através da ferramenta de análise do Facebook CrowdTangle. Os números daquela notícia "explodiram" da noite para o dia, alcançando rapidamente o estatuto de publicação mais partilhada de sempre daquela estação de rádio. O jornalista só soube que publicou a notícia mais partilhada do ano no Facebook quando lhe contaram na entrevista por telefone para a revista Slate.