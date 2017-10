Nova acusação de violação contra Roman Polanski

Hoje às 01:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia suíça anunciou na terça-feira que está a investigar acusações de agressão sexual feitas contra Roman Polanski por uma mulher que afirma ter sido agredida pelo realizador franco-polaco em Gstaad, em 1972.

Renate Langer, que assegura ter sido violada por Polanski quando tinha 15 anos, foi interrogada em 26 de setembro pela polícia suíça, disse à AFP o chefe do departamento de comunicação da polícia do cantão de St. Gallen, Krusni Hanspeter.

O inquérito tinha sido noticiado pelo "New York Times" na terça-feira.

Segundo a imprensa, Renate Langer, que tem 61 anos, foi uma atriz, nascida em Munique, e é a quarta mulher a sair da sombra para acusar Roman Polanski, que tem 84 anos, de agressão sexual.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Em 1977, o cineasta reconheceu ter tido relações sexuais ilegais com Samantha Geimer, então com 13 anos, na casa de Jack Nicholson, em Los Angeles, enquanto este estava fora em viagem.

Em 2010, a atriz britânica Charlotte Lewis declarou que o realizador tinha-a forçado a ter uma relação sexual quando ela tinha 16 anos.

Uma terceira mulher, identificada como "Robin", tinha acusado o realizador em agosto de agressão sexual, quando ela tinha 16 anos, em 1973.

Langer justificou ter saído agora do silêncio com as declarações de "Robin" e porque os seus pais já não estão vivos.

A polícia suíça ainda não sabe se vão ser feitas acusações criminais contra o cineasta, mas a antiguidade dos factos reduz as probabilidades de tal hipótese.