Nova campanha defende permanência do Reino Unido na UE para liderar reformas

Hoje às 14:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma campanha de opositores ao Brexit lançada, na segunda-feira, defende a permanência do Reino Unido na União Europeia (UE) e sugere que o país pode ter um papel proeminente na reforma do bloco.

A campanha é liderada pela ativista Gina Miller, que forçou o governo através dos tribunais a pedir autorização parlamentar para acionar o pedido de saída da UE, juntamente com Maurice Saatchi, ex-presidente do Partido Conservador, e a trabalhista Helena Kennedy, ambos membros da Câmara dos Lordes, a câmara alta do parlamento britânico.

"O Reino Unido enfrenta a pior crise constitucional e política desde a Segunda Guerra Mundial. Existe agora uma oportunidade para um raciocínio inovador para acabar com o caos", defendem, num comunicado divulgado hoje, no qual sugerem maximizar os atributos britânicos de "senso comum, pragmatismo e liderança".

O trio promotor da campanha intitulada "Lead, not Leave" [Liderar, não Sair] defende que o Reino Unido deve permanecer na UE e liderar negociações intergovernamentais sobre a reestruturação da UE, começando por responder às preocupações do referendo de 2016, quando 52% dos eleitores britânicos votaram pela saída da UE.

Nesse sentido, Saatchi pretende apresentar hoje um projeto de lei que insta o governo britânico a renegociar com a UE uma forma de manter a "parceria especial existente", mas com novos termos, como a implementação de controlos mais robustos para a imigração.

A campanha é apresentada na véspera do voto ao plano do governo britânico para tentar avançar com o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, duas semanas depois de o acordo negociado com Bruxelas ter sido chumbado por uma margem de 230 votos.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, recusou mudar a data de saída, marcada para 29 de março, ou realizar um novo referendo, argumentando que a única forma de evitar uma saída desordenada, sem acordo, é encontrar um consenso entre deputados que garanta a aprovação do texto.