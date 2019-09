JN Hoje às 23:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O telescópio espacial Hubble captou uma imagem do planeta Saturno e dos seus anéis que é tão perfeita que quase parece irreal.

A imagem foi captada a 20 de junho quando o planeta se aproximou como nunca à Terra, a "apenas" cerca de 1360 milhões de quilómetros de distância, e revela detalhes impressionantes do sistema de anéis.

A nova imagem foi divulgada pela NASA a 12 de setembro. A agência espacial norte-americana explica que o sistema de anéis está inclinado em direção à Terra, dando uma visão magnífica daquela estrutura brilhante e gelada. Tem "uma claridade sem precedentes, só antes vista em fotografias captadas por naves da NASA enviadas a este planeta distante", sublinha.

É a segunda imagem anual revelada no âmbito do projeto OPAL, que visa compreender a "dinâmica e evolução" das atmosferas dos planetas gigantes e gasosos do sistema solar. No caso de Saturno, os astrónomos poderão detetar padrões climáticos instáveis e outras mudanças para identificar tendências.

As imagens de Saturno, além da sua beleza, revelam um planeta com uma atmosfera turbulenta e dinâmica. Por exemplo, registam-se pequenas tempestades que surgem de repente e que depois desaparecem à mesma velocidade.

Vídeo sobre a nova imagem de Saturno captada pelo Hubble