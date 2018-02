Estado de Nova Iorque processa produtora de Harvey Weinstein

JN Hoje às 00:17 Facebook

Twitter

O Estado de Nova Iorque avançou com um processo judicial contra a Produtora Weinstein alegando que a empresa falhou na proteção dos seus funcionários contra Harvey Weinstein, alvo de várias acusações de abuso sexual.

Após quatro meses de investigação, o procurador de Nova Iorque, Eric Schneiderman, anunciou este domingo em comunicado uma ação federal de direitos civis contra a Produtora Weinstein, o produtor Harvey Weinstein e o seu irmão Robert por "mau trato cruel e explorador" sobre os seus empregados.

Nesta ação judicial, o procurador acusa os dois irmãos de violações dos direitos humanos, dos direitos individuais e do direito ao trabalho. "Qualquer nova-iorquino tem o direito a um local de trabalho livre de assédio sexual, intimidação e medo", refere o documento.

"The Weinstein Company violou por diversas ocasiões o direito nova-iorquino ao não proteger os seus empregados de um assédio sexual invasivo, das intimidações e da discriminação", declarou Eric Schneiderman citado no comunicado.

"Nem os perpetuadores nem os facilitadores serão injustamente enriquecidos" pela eventual venda do estúdio de produção, sublinha o procurador, acrescentando que uma alegada venda "deve ter em conta que as vítimas vão ser compensadas".

A Produtora Weinstein iniciou discussões com investidores para uma possível venda da empresa. Foi noticiado que a empresária Maria Contreras-Sweet lidera as negociações por 500 milhões de dólares (408 milhões de euros). Segundo a agência Reuters, o negócio fica por agora suspenso.

O produtor Harvey Weinstein, 65 anos, foi acusado de dezenas de casos de abuso sexual, incluindo violação. Está no centro do escândalo que abalou Hollywood depois de a atriz Rose McGowan ter denunciado publicamente e apresentado queixa contra o produtor por ter sido vítima de abuso e violada num quarto de hotel por Harvey Weinstein, em 1997, depois de a vítima e o alegado violador terem marcado presença no Festival de Cannes. Seguiram-se dezenas de denúncias de assédio, nomeadamente de "estrelas" como Lupita Nyong'o, Salma Hayek e Uma Thurman.