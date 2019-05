Nova nota de 50 dólares australianos tem gralha que ninguém viu durante seis meses

Hoje às 16:08 Facebook

O Banco da Reserva da Austrália escreveu "responsibilty" em vez de "responsibility" - sem a letra "i" - nas novas notas de 50 dólares australianos.

O que parece um fundo de relva ao lado do retrato de Edith Cowan, a primeira mulher no parlamento australiano, na nova nota de 50 dólares da Austrália, na verdade são linhas de texto com uma citação do seu primeiro discurso no parlamento.

"É uma grande responsabilidade ser a única mulher aqui, e quero enfatizar a ideia da necessidade de existirem outras mulheres aqui", é repetido várias vezes na nova nota, lançada no fim do ano passado.

No entanto, a palavra "responsabilidade", que em inglês se escreve "responsibility", tem uma gralha que passou despercebida durante seis meses.

Cerca de 46 milhões das novas notas estão em uso por todo o país. Nesta quinta-feira, o banco australiano confirmou o erro e refere que será corrigido nas futuras impressões.