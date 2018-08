Novas escavações junto a rio alemão para encontrar bebé desaparecida há 36 anos

30 Abril 2018 às 15:15 Facebook

O desaparecimento de uma menina britânica de dois anos, em novembro de 1981, num supermercado da Alemanha, levou a novas buscas, desta vez na margem de um rio alemão, que se acredita ser o último local em que a bebé foi vista.

Katrice Lee era filha de um sargento-chefe, que se encontrava destacado numa base militar em Schloss Neuhaus, na Alemanha. Era o dia do seu segundo aniversário, 28 de novembro, e, por isso, foi com a mãe e a tia a um supermercado, perto dessa base militar, para comprar o que necessitavam para a festa.

Mas, quando já estava na caixa para pagar, deixou a filha com a irmã, enquanto foi, num instante, buscar algo de que se esquecera - o tempo suficiente para Katrice desaparecer e nunca mais ter sido encontrada. Tanto os soldados britânicos e a polícia militar, como a polícia alemã e alguns voluntários procuraram pela bebé, mas sem sucesso.

Em 2012, a investigação foi reaberta pela polícia militar, segundo o jornal "The Guardian", com uma nova pista que apontava para a margem do rio Alme, em Paderborner (Alemanha), como um local a ter em conta.

Já no início do ano passado, o caso foi retratado por um programa da BBC sobre crime, que apresentou o retrato de um homem que teria sido visto no supermercado em questão, no dia do desaparecimento, e, mais tarde, a segurar uma criança, enquanto entrava num carro verde. O responsável pela investigação da Polícia Militar Real disse que um automóvel da mesma cor teria sido visto na ponte Alme, perto do supermercado, no mesmo dia, deixando claro que poderia não ser o mesmo veículo, mas que estavam a investigar.

Esta semana, as autoridades decidiram iniciar uma escavação forense, de cinco semanas, nas margens do rio Alme, movendo centenas de soldados.

Os pais acreditam que se tratou de um rapto e lamentam, segundo a BBC, que tenham demorado tantos anos a realizar estas escavações. Sharon Lee, a mãe da bebé, disse que o tempo entre ter saído de perto da filha para buscar o que se tinha esquecido e o regresso para perto da caixa do supermercado foi uma "questão de segundos", "um minuto no máximo", e que tinha dito à irmã para "ficar de olho" em Katrice, enquanto isso. A irmã disse-lhe que a menina começou a correr atrás de Sharon e, por isso, pensou que estaria com ela.

As autoridades pedem que qualquer informação sobre o paradeiro do homem suspeito ou da menina seja comunicada e não descartam a possibilidade de Katrice ainda estar viva, chegando até a realizar um retrato de como a sua aparência será hoje. Comunicaram ainda que a menina nasceu com uma condição especial no olho esquerdo que necessitaria de duas cirurgias para corrigir.