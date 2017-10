Novas imagens do massacre em Las Vegas mostram disparos da janela do hotel

Ontem às 23:30 Facebook

Um vídeo colocado no Facebook mostra os disparos efetuados das janelas do 32.º andar de um hotel em Las Vegas, nos EUA, que causou pelo menos 59 mortes e 527 feridos.

O vídeo, colocado online por uma norte-americana que estava na zona VIP do concerto mostra o momento do ataque, que a polícia atribuiu a Setphen Paddock, um norte-americano de 64 anos que se suicidou numa suíte do hotel Mandalay, em Las Vegas, após disparar sobre uma multidão de cerca de 30 mil pessoas que estava num festival de música "country".

No vídeo, que começa com cenas de pânico entre a assistência, os disparos começam a ouvir-se aos dois minutos de filmagem. Por volta dos 2.38 minutos, a imagem foca o hotel e consegue ver-se o clarão dos disparos das armas de fogo.

No vídeo ouve-se Brandi Giese, que partilha as imagens, a dizer que "não é possível ser alguém a disparar", pensando que estava a ouvir foguetes.

A dado momento, Brandi interroga-se sobre de onde veem os disparos e acaba por filmar o clarão das armas, no 32.º andar do hotel Mandalay.

A polícia federal norte-americana (FBI) indicou que o autor do ataque, Stephen Paddock, não tinha qualquer relação com grupos terroristas.

As autoridades ainda não identificaram qual o motivo do ataque, mas acreditam que o homem agiu sozinho.

Entretanto, as autoridades anunciaram que o atirador tinha 23 armas no quarto de hotel onde se encontrava e que encontraram pelo menos 19 armas, explosivos e milhares de munições na sua casa, em Mesquite, no Nevada.

Segundo a agência Associated Press, este foi o tiroteio mais mortífero da História moderna dos Estados Unidos da América, ultrapassando o número de vítimas do ataque numa discoteca de Orlando, em junho de 2016, que fez 49 mortes.