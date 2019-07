Novas imagens mostram "perigosa superlotação" de migrantes em centros de detenção nos EUA

JN Hoje às 11:40 Facebook

Novas imagens de crianças e adultos migrantes em instalações superlotadas no Texas foram divulgadas na terça-feira como parte de um relatório elaborado por auditores do governo norte-americano.

O relatório em causa, divulgado ontem pelo Gabinete do Inspetor-Geral do Departamento de Segurança Interna dos EUA, adverte para o perigo que constituem as instalações de vários centros de detenção na região de Rio Grande Valley, no sul do Texas, que consideram requerer "atenção e ação imediatas".

"Durante a semana de 10 de junho de 2019, viajámos para Rio Grande Valley, no Texas, e observámos novamente uma perigosa superlotação bem como detenções prolongadas em instalações de controlo fronteiriço que exigem atenção imediata", indica o relatório, que encoraja o Departamento de Segurança Interna a tomar medidas para aliviar a situação. Um documento anterior, divulgado em maio, já tinha alertado para um cenário idêntico nas instalações de El Paso, também no Texas.

Brownsville, Texas Foto: Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos

Em fotos anexadas no novo relatório, podem ver-se mulheres e crianças em grande número a dormir no chão cobertas apenas por mantas de emergência (de alumínio), com algumas a usar máscaras cirúrgicas. Numa fotografia referente a um centro de detenção masculino em ​​​​​​Brownsville, surge um homem a exibir, na janela da cela onde se encontra, um cartão com a palavra "help" ("ajuda") escrita - ver ao lado. Segundo o relatório, e como permite imaginar a imagem, é um dos 88 homens isolados num espaço com capacidade para 41.

Face às conclusões transcritas no documento, o comité de supervisão do Congresso dos EUA anunciou ontem a realização de uma audiência, na próxima semana, sobre a forma como são tratados os imigrantes mantidos em centros de detenção na fronteira sul, na sequência de uma série de relatos de maus-tratos. O congressista democrata Elijah Cummings acusou o governo de Trump de demonstrar "desprezo total" pela "decência humana básica" no tratamento dessas pessoas.