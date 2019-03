Nove enfermeiras estão grávidas em simultâneo no mesmo hospital

Ontem às 22:41 Facebook

Nove enfermeiras que trabalham no Centro Médico de Maine, em Portland, nos EUA, estão grávidas e serão mães entre abril e junho.

O que à primeira vista poderia parecer algo combinado entre as nove mulheres é, de facto, um acaso. O hospital tornou público este verdadeiro "baby boom" na segunda-feira na conta oficial do Facebook congratulando todas as profissionais.

"Nove das nossas enfermeiras estão grávidas. Muitos parabéns", pode ler-se no Facebook. Alguns dos seguidores da página demonstraram preocupação em relação ao número de profissionais disponíveis, uma vez que todos os nascimentos estão previstos entre abril e junho. "Não se preocupem. Temos um plano", respondeu o hospital.

"É muito simpático vir para o trabalho e ver outras pessoas grávidas e poder partilhar esta experiência", disse Amanda Spear, uma das enfermeiras, em entrevista à WMTW, citada pela CNN.