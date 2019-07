Nove mortos em queda de avião na Suécia

Hoje às 15:48, atualizado às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Nove pessoas morreram, este domingo, na queda de um pequeno avião que transportava paraquedistas, e que caiu logo após a descolagem, no norte da Suécia, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu cerca das 14 horas locais (13 horas em Portugal continental), em Storsandskar, uma ilha perto do aeroporto de Umea, no norte do pais.

A porta-voz da região de Vasterbotten, Gabriella Bandling, confirmou que todos os ocupantes do avião morreram na queda do aparelho.

Ainda são desconhecidas as causas do acidente.

Relatos de testemunhas no local contaram aos jornalistas que alguns paraquedistas tentaram saltar do avião um pouco antes do acidente.