Nove paraquedistas mortos em acidente de avião no Havai

Uma avião ligeiro, que transportava paraquedistas, caiu no Havai. Morreram nove pessoas que seguiam a bordo do aparelho.

A aeronave bimotora despenhou-se perto de Dillingham, na região de Honolulu. Segundo explica a BBC, não houve qualquer sobrevivente. De acordo com o departamento de transpores do Havai, o momento da queda do avião poderá ter sido visto por familiares, que estavam no solo.

Pouco depois do acidente, várias fotos foram publicadas nas redes sociais em que se pode ver o fumo resultante da queda do aparelho.

"É muito complicado, Nos meus trinta anos, como bombeiro no Havai, este é o acidente mais trágico de que me recordo",disse, citado pela BBC, Manuel Neves, comandante dos Bombeiros.

Das nove vítimas mortais, três eram clientes e seis faziam parte da equipa responsável por organizar voos naquela região.