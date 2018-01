Nove turistas foram parar ao hospital depois de confundirem medicamento com cocaína

Hoje às 19:25 Facebook

Nove jovens foram levados para o hospital na Austrália, depois de consumirem uma droga que confundiram com a cocaína. O grupo de jovens consumiu elevadas doses de escopolamina, uma substância usada para aliviar os enjoos

Nove turistas, entre eles, cinco franceses, dois alemães, um italiano e outro marroquino, com idade entre os 21 e 25 anos, que visitavam a cidade de Perth, na Austrália, foram levados para o hospital após suspeita de "overdose" com um medicamento chamado escopolamina, que confundiram com cocaína. Quatro das nove pessoas encontram-se em estado crítico nos hospitais de Royal Perth e Sir Charles Gairdner.

Segundo a BBC, um porta-voz da polícia australiana disse que a equipa de socorro encontrou "várias pessoas" que estavam inconscientes ou semi-inconscientes dentro da casa e acredita que os jovens dividiram o pó branco pensando que era cocaína e rapidamente ficaram paralisados e incapazes de pedir ajuda.

"Eles estavam a alucinar, os corações deles batia muito rápido, alguns deles tiveram de ser colocados em coma induzido, foi preocupante", contou o médico assistente David McCutcheon do hospital Royal Perth, onde se encontram dois dos jovens turistas.