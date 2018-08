Novo balanço aponta para pelo menos 357 mortos após inundações na Índia

Hoje às 10:41 Facebook

Twitter

Um novo balanço das autoridades indianas aponta para pelo menos 357 mortos na sequência das inundações que atingiram Kerala, na Índia, as mais graves em 100 anos naquele estado do sul do país.

As chuvas torrenciais têm-se abatido desde o final de maio em Kerala, provocando deslizamentos de terra e inundações repentinas.

"Desde 29 de maio, dia em que as chuvas de monção começaram em Kerala, (...) um total de 357 pessoas perderam as suas vidas", incluindo 33 nas últimas 24 horas, informou em comunicado o serviço de informações daquele estado.

O balanço anterior apontava para 324 vítimas mortais.

Cerca de 350 mil pessoas tiveram que se refugiar em cerca de três mil centros de apoio.

Milhares de soldados do Exército, da Marinha e da Força Aérea foram mobilizados para resgatar aqueles que estão isolados pelas águas.

O estado de Kerala, procurado pelos turistas devido às praias rodeadas de palmeiras e às plantações de chá, é afetado anualmente por fortes chuvas na época das monções.