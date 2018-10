Novo balanço de inundações em França indica 10 mortos

Hoje às 19:35 Facebook

O número das vítimas mortais das inundações em Aude, no sudoeste de França, é afinal 10 e não 13 como foi referido anteriormente, esclareceu a autarquia de Aude.

O balanço de 13 mortos tinha sido divulgado ao início da tarde pelo Ministério do Interior em Paris.

As autoridades locais indicaram à agência de notícias AFP que as inundações devido às fortes chuvas que atingiram a zona entre a noite de domingo e esta segunda-feira causaram 10 mortos e oito feridos, contando-se ainda uma pessoa desaparecida.

As inundações atingiram um nível sem precedentes desde que há registos (1891) e o departamento de Aude está sob aviso vermelho desde às 06 horas (hora local, 07 horas em Portugal continental).

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, anunciou que o governo vai aplicar o "procedimento de catástrofe natural acelerado" em Aude, necessário para que as indemnizações dos particulares possam ser mais rápidas.

As imagens da televisão mostraram enormes fluxos de água a passar pelas cidades e aldeias, com carros encalhados. As escolas foram fechadas e as autoridades aconselharam as pessoas a ficarem em casa.

O presidente Emmanuel Macron, que se deve deslocar à zona "logo que possível", exprimiu "a emoção e a solidariedade de toda a nação" às vítimas e saudou a mobilização "exemplar" dos serviços de socorro.