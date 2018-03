Novo caça chinês capaz de eludir inimigos entrou em modo de combate

Hoje às 19:37 Facebook

O novo caça chinês capaz de passar despercebido aos inimigos já entrou em modo de combate, ao serviço das Forças Armadas da República Popular da China.

O porta-voz do Exército de Libertação do Povo, Shen Jinkle, confirmou a entrada do J-20 em modo de combate, após seis meses de testes.

"Este avião ajuda a Força Aérea a cumprir melhor a missão sagrada de preservar a soberania nacional e garantir a segurança e integridade territorial", disse Shen Jinke, citado pela imprensa chinesa.

O J-20, um moderno caça bimotor a jato, que lhe permite continuar a voar mesmo em caso de falha de um motor, expande as opções militares da China, um país empenhado numa massiva operação de modernização das Forças Armadas.

Segundo o Centro Internacional de Estudos Estratégicos, baseado em Washington, nos EUA, o J-20 foi desenhado operar com grande manobrabilidade e tem capacidade "stealth" para eludir os radares inimigos.

Uma versão negada pela Índia. O chefe da Força Aérea indiana, Marshal B.S. Dhanoa, disse que aquele país tem tecnologia capaz de rastrear facilmente o supostamente elusivo J-20 em vários dos radares já instalados.