Novo estudo acaba com a teoria de um único "gene gay"

Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um estudo que envolveu a análise de cerca de 500 voluntários acabou com a teoria do "gene homossexual", usada nos últimos 25 anos para explicar as relações entre pessoas do mesmo sexo.

A pesquisa, publicada na revista Science, concluiu que o comportamento homossexual é influenciado por uma multitude de variáveis genéticas, cada uma das quais com um efeito pequeno.

Os investigadores encontraram cinco variantes genéticas - pequenas diferenças no ADN - que mostram um ligação clara com o comportamento homossexual, duas comuns a homens e mulheres, duas encontradas apenas no género masculino e uma exclusiva do feminino.

Todas juntas, estas cinco variantes genéticas explicam menos de 1% da variação do comportamento homossexual dos participantes do estudo, sugerindo que muitas outras variáveis estão envolvidas na determinação sexual das pessoas, cada uma desempenhando um papel muito pequeno.

"O estudo dá relevo tanto à importância da genética como à complexidade da genética, mas a genética não conta a história toda", argumentou Benjamin Neale, coautor do estudo, elaborado pelo Broad Institute, dos EUA.

Os investigadores analisaram dados de 500 mil pessoas constantes do Banco Biológico do Reino Unido. Analisando o comportamento e as relações dos indivíduos, os cientistas calcularam que a genética explica apenas um terço da variação homossexual, o que está em linha com outros estudo do género, que atribuem valores entre os 30 e os 50%.

Isto não significa que a homossexualidade seja uma questão cultural. "Acredita-se que fatores não genéticos antes do nascimento, como o ambiente hormonal no útero, também desempenham um papel importante" na determinação sexual, disse Brendan Zietsch, coautor do estudo e investigador da Universidade de Queensland, na Austrália.

Benjamin Neale sublinha que a curta influência dos fatores genéticos, as complexidades do comportamento sexual e as dificuldades de medir os efeitos de qualquer das variantes, significa que não é possível usar informação genética para prever se um indivíduo vai ter parceiros do mesmo sexo.

Um website criado pelos autores do estudo para explicar as conclusões deixa uma mensagem clara, humana além da ciência pura: "O estudo acentua que o comportamento sexual é uma parte natural das variações humanas como um todo".

A ideia de que a genética tem um papel importante na atração pelo mesmo sexo saiu para a ribalta em 1993, quando Dean Hamer, cientista do Instituto Nacional do Cancro, nos EUA, encontrou uma ligação entre marcadores de ADN no cromossoma X e a orientação sexual masculina. Da controvérsia que seguiu, nasceu a ideia do "gene gay".

Citado pelo jornal britânico "The Guardian", Hamer mostrou-se radiante com as conclusões deste mais recente estudo. "É mais uma prova, outra abordagem, que mostra uma forte e significativa contribuição da genética para o comportamento sexual das pessoas", disse.

Qazi Rahman, reputado especialista em orientação sexual do King"s College, em Londres, enalteceu o estudo, mas sublinhou que as bases de dados usadas apenas têm informação de uma pequena percentagem de pessoas convidadas a participar. Isto, acrescenta, significa que as variações genéticas determinadas no estudo podem refletir um comportamento pessoal daqueles que escolheram responder.

Rahman diz que não ficou surpreendido que as variantes genéticas tenham identificado apenas pequenos efeitos individuais, sublinhando que há uma ligação entre o comportamento homossexual e a fertilidade, por isso é provável que a evolução mitigue os efeitos dessas variantes.