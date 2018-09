Novo Governo da Catalunha toma posse no sábado

01 Junho 2018 às 17:36 Facebook

O novo Governo independentista da Catalunha vai tomar posse no sábado, anunciou esta sexta-feira a presidência catalã, no mesmo dia em que o presidente do Governo de Espanha, Mariano Rajoy, foi afastado do cargo por uma moção de censura.

O secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, toma posse do cargo de primeiro-ministro de Espanha no sábado às 11 horas (10 horas de Lisboa) numa cerimónia presidida pelo rei, Felipe VI.

A cerimónia que se realiza na residência oficial de Felipe VI, no Palácio da Zarzuela, marca o início oficial de Pedro Sánchez como sétimo chefe do executivo da democracia espanhola, depois de ganhar a moção de censura apresentada no parlamento contra Mariano Rajoy.

A assembleia aprovou hoje por 180 votos a favor e 169 contra a moção de censura que afasta o Governo de direita liderado por Rajoy e, ao mesmo tempo, investiu o novo primeiro-ministro o líder do Partido Socialista Operário Espanhol.