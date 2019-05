Novo Presidente da Ucrânia toma posse na segunda-feira

Hoje às 14:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Parlamento ucraniano decidiu, na quinta-feira, marcar para segunda-feira a investidura de Volodymyr Zelensky, eleito Presidente com mais de 73% dos votos, depois de muitas dificuldades para acordar no dia da reunião solene.

A cerimónia no Parlamento começará às 8 horas de acordo com uma resolução aprovada por 315 deputados.

O comediante Volodymyr Zelensky ganhou a segunda volta das eleições presidenciais na Ucrânia em 21 de abril, face ao atual Presidente, Petro Porochenko, que foi acusado nomeadamente de nada ter feito contra a corrupção endémica.

Volodymyr Zelensky elegeu como uma das suas prioridades acabar com a guerra com a Rússia, que já matou mais de 15 mil pessoas.

Apesar das promessas de manter um percurso pró-ocidental na Ucrânia, antiga república soviética, o programa do novo Presidente é pouco claro em relação a outros objetivos e a sua equipa é, em grande parte, desconhecida.

Por isso, muitos questionam sua capacidade de liderar um país que enfrenta imensos desafios, incluindo uma guerra com os separatistas pró-russos, uma crise sem precedentes com a Rússia e grandes dificuldades económicas.

As dúvidas subsistem igualmente quanto à sua capacidade de governar sem maioria no parlamento. Vários deputados veem a sua eleição com desconfiança, como demonstram as dificuldades para marcar um dia para a sua investidura.

Zelensky pediu, numa carta oficial enviada aos deputados, para marcar a data da sua investidura para domingo, mas a ideia suscitou uma controvérsia, já que, nesse dia, a Ucrânia presta homenagem aos milhões de vítimas das repressões estalinistas.

A escolha de segunda-feira foi considerada estranha por um dos conselheiros de Zelensky por ser num dia útil e, por isso, perturbar mais a circulação em Kiev do que se fosse no domingo, pondo em causa a chegada de várias delegações estrangeiras para assistir à investidura.

O assunto foi sensível porque a data da tomada de posse pode não permitir que Volodymyr Zelensky convoque eleições antecipadas aproveitando o momento da sua esmagadora vitória, sem esperar pela votação marcada para outubro.